Ворота прижали семилетнего мальчика во дворе на Коломенской в центре Петербурга

На место приехали экстренные службы. Фото: очевидцы

Ворота прижали семилетнего мальчика во дворе на Коломенской улице в центре Петербурга. Инцидент произошел днем 22 июля. Как сообщили читатели «КП-Петербург», школьник пролезал между воротами и стеной, чтобы открыть друзьям калитку в закрытый двор, и в этот момент время ворота начали открываться. В результате потребовалась срочная госпитализация.

- Было очень много крови, стояли понятые, полиция и спасатели. Я думала кого-то убили, оказалось ребенка зажало, - рассказала очевидица Анастасия «КП-Петербург».

По предварительной информации, водитель воспользовался кнопкой для открытия ворот, и конструкция начала движение, прижав ребенка. Мальчика увезли в больницу. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что трехлетнего малыша госпитализировали с переломом после нападения бультерьера в Ленобласти.