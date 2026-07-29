Животным есть место и на СВО. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Петербургский писатель Александр Смирнов - автор нескольких книг об истории казачества. Однако его интересует и другая тема - животные на войне. Смирнов написал историю блокадного Трезорки - пса, который помогал хозяевам выживать в осажденном Ленинграде. По рассказу снят фильм. Совсем недавно у Смирнова, который оказался в армии в 2023 году, вышла книга «Четвероногие герои СВО», показывающая спецоперацию с неожиданной стороны.

- Я служил в отряде «Барс-21» - это добровольческий корпус «Дон», херсонское направление, - рассказал писатель. - Находился на Кинбургской косе - в этих местах еще Суворов отличился. Там даже памятник стоял, который дважды уничтожали. Еще там был заповедник, где в советское время строить дома было запрещено.

В 90-е на косе выросли «поселки для богатых», и это место в народе стали называть черноморской Рублевкой. Здесь же располагались частный зоопарк, конезавод, страусиная ферма. Когда люди покинули свои дома, все животные разбежались, благо климат позволяет им выживать. В округе паслись полтысячи породистых лошадей, рядом с окопами среди разрухи бродили жирафы и страусы.

Александр служил на Кинбурнской косе. Фото: предоставлено "КП".

- Представьте, командир собрал офицеров, идет совещание, обсуждают серьезные вопросы, и тут в окно второго этажа заглядывает жираф. Поначалу, конечно, было дикостью, но потом привыкли к нему. К сожалению, жираф подорвался на мине, не успели его эвакуировать, но по возможности бойцы старались увозить животных подальше из опасной зоны. Например, спасли небольшого каймана: он некоторое время жил в расположении подразделения, а потом его передали на крокодиловую ферму в Ялту.

В качестве питомца в подразделении служила даже львица. Правда, она погибла, но успела родить малыша, которого назвали Зенит – бойцы, взявшие его под опеку, были из Петербурга.

Шарик спас бойцов от дрона

История овчарки по кличке Шарик - готовый сценарий для фильма.

- Нацисты хотели сделать из пса живую приманку: заперли в подвале особняка, как говорят, одной эстрадной звезды, а дверь заминировали, - вспоминает Александр Смирнов. - Когда наши ребята вошли в поселок, сразу прибежали на жалобный вой. У кого сердце выдержит смотреть, как собака мается без воды и еды? Однако командир был опытный, и сначала в подвал направили саперов. И действительно, на двери висела граната. Ее легко обезвредили.

Умиравшего от жажды пса напоили прямо из рук и угостили тушенкой. С тех пор он стал «сыном полка». Жил с бойцами в блиндажах, ходил в караулы, предупреждал лаем о приближении минометного обстрела. У собак слух острее, и Шарик слышал летящие снаряды задолго до того, как звук доносился до человеческих ушей. Однажды дело приняло мистический оборот. Пес бесстрашно лег рядом с неразорвавшимся снарядом. Когда пришли саперы, вскрыли мину, а там вместо взрывателя записка на русском «чем можем».

Правда, если о Шарике снимут фильм, финал у него будет грустный. Однажды пес почуял приближение вражеского дрона и выскочил из блиндажа.

- Беспилотник упал на землю, пес схватил его и прыгнул в воронку. Тут раздался взрыв. Все произошло за секунду. Из людей никого не задело, - рассказывает Смирнов.

Рыжик - гроза мышей

Еще одна собачья история с грустным концом - боевой путь Эммы. Так звали ласковую собачку, которая прибилась к подразделению в самом начале СВО и не отходила от бойцов ни на шаг. В шутку Эмму называли еще Блондинкой. Когда срок контракта начал подходить к концу, мужики стали спорить, кто ее заберет к себе, но Эмма так дом и не увидела, навсегда оставшись на посту: верная собака оказалась под обстрелом и погибла.

Эмма спасла людей. Фото: предоставлено "КП".

Иногда животные попадают в зону боевых действий вместе с хозяевами, как мужественный пес Всполох. Он поступил на службу вместе с бойцом Юрием из Владивостока.

- Хозяин Всполоха решил стать добровольцем, но его нигде с собакой не брали, а без нее он уходить не захотел. Помыкался и в итоге написал рапорт на имя начальника добровольческого корпуса «Дон». Ему ответили: приезжай. Он и его пес восемь часов летели в грузовом отсеке военного самолета. Сначала в Москву, потом до Ростова, а там уже в расположение бригады. С собакой служилось отлично, пес ему во всем помогал. Знаю, что после контракта Юра отравил своего питомца учиться по программе служебных собак.

Однако не только собаки помогают бойцам. Коты тоже кое-что могут.

- Главная задача боевого кота - борьба с мышами. Не могу не вспомнить Рыжика, который жил на самой линии боевого соприкосновения. Обычно ночевал на сладе боеприпасов, а когда было холодно, просился к нам в блиндаж. Его любили все, хотя некоторые величали Чубайсом. Кот в качестве хозяина признавал только одного бойца с позывным Моджахед, у которого большой опыт, еще Афганистан застал.

Кот Рыжик стал любимцем подразделения. Фото: предоставлено "КП".

«Даже фашисты не убивали животных»

Смирнов описал еще один эпизод, когда наши бойцы пришли на помощь несчастному животному. В элитном поселке танкисты наткнулись на клетку с мертвой медведицей. Ее расстреляли из автомата. У тела матери крутились медвежата. Увидев людей, они бросились врассыпную, а один забрался в российский танк Т-72. Командир боевой машины сначала хотел высадить зайца, но как его прогонишь - все-таки сирота. Несколько дней медвежонка прятали от начальства и кормили с солдатского стола, но утаить такого добровольца сложно. В итоге командир подразделения был не против пополнения, и вскоре медвежонок в составе экипажа танка уехал на север.

Сполох прилетел служить с Дальнего Востока. Фото: предоставлено "КП".

- Отношения врага к животным - это показательно. Даже фашисты не убивали зверей в зоопарках, а тут расстреливали просто так. Никакой военной необходимости в этом не было вообще. В то же время наши бойцы спасают животных среди сражений. Один раз на нашем направлении под обстрелом из болота жеребенка вытаскивали. Вот и вся разница.

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