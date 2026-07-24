Трое пострадавших, горящий склад и обрушение на птицефабрике: ВСУ атаковали склад Wildberries в Ленобласти

Из-за падения дрона обрушились конструкции склада птицефабрики «Северная» в Ленобласти. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 24 июля украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Новосаратовске Всеволожского района Ленинградской области. Последствия атаки БПЛА на склад Wildberries в Ленинградской области и Санкт-Петербурге 24 июля 2026 года назвал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В результате атаки здание склада загорелось. Трое человек получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Однако, на этом последствия атак не закончились.

- В поселке Синявино Кировского района из-за падения дрона обрушились конструкции склада птицефабрики «Северная». Пострадавших нет, - рассказал Александр Дрозденко.

Всего над Ленобластью ПВО сбило 59 беспилотников. Силы противовоздушной обороны работали всю ночь, и только утром в 06:14 беспилотную опасность отменили. Аэропорт «Пулково» возобновил свою работу в штатном режиме, выпустив 30 задержанных рейсов. Власти продолжают устранять последствия.

Также в Петербурге устраняют последствия атаки БПЛА утром 24 июля.

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