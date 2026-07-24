В Петербурге устраняют последствия атаки БПЛА утром 24 июля

В Петербурге работает оперативный штаб. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге устраняют последствия атаки украинских беспилотников. Координацией работ занимается оперативный штаб. Об этом 24 июля сообщил губернатор Александр Беглов. Напомним, угрозу атаки дронов объявили ночью 24 июля в 02:58. ПВО работало в усиленном режиме до 00:07, защищая небо над Северной столицей.

- Сегодня утром город подвергся атаке беспилотных средств. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры, расположенные на Московском шоссе, - рассказал Беглов.

В тот же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении 59 беспилотных летательных аппаратов средствами ПВО над 47-м регионом.

В результате атак дронов пострадали не только гражданские объекты и склады знаменитого маркетплейса, но и трое человек. Их госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.