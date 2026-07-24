Более 250 допмест для парковки появится в платной зоне в центре Петербурга с 25 июля

Кстати, ранее водители совершили более девяти миллионов оплат за парковку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 25 июля в центре Петербурга станет еще больше парковочных мест в платной зоне - более 250 новых мест. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту. Ранее мы рассказывали о том, что количество автомобилей в центре Петербурга сократилось на 37%.

- Водители совершили более девяти миллионов оплат за парковку. Примечательно, что жители Петербурга всё чаще обращаются к цифровым сервисам: почти 70% автомобилистов предпочитают специальное приложение для оплаты парковки, - отметили в пресс-службе комитета.

В комитете отмечают эффективность не только платных парковок, но и перехватывающих стоянок. В Петербурге функционируют 18 таких парковок, где можно оставить автомобиль бесплатно при условии совершения двух поездок на метро, автобусе или трамвае.

Ранее мы также рассказывали о том, что в Петербурге продолжается эксперимент по организации платной парковки в центре города.

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