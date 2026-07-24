Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
На больничной тумбочке маленькие фигурки Иисуса Христа, в руках фломастеры и раскраски, а рядом любимые мама с папой и врачи, которые уже стали как родные, - так семилетняя девочка «с маской Бэтмена» готовилась к самой главной операции в ее жизни. Известную на весь мир маленькую пациентку прооперировали в Петербурге 22 июля. На хирургическом столе Луна Феннер провела больше 6 часов - врачи проделали ювелирную работу и убрали с лица все остатки родинки (невуса) и рубцы, которые не давали ребенку нормально жить.
Уже на следующий день малышка начала приходить в себя. Первыми видео после операции поделилась лечащий врач девочки, пластический и ожоговый хирург Ольга Филиппова и мама Луны Кэрол, подписав ролик так: «Она вернулась!». На опубликованных кадрах видно, что лицо девочки все перебинтовано, но она уже вовсю пытается танцевать в палате и улыбается, несмотря на маску из бинтов. Кто следит за маленькой супергероиней давно, знает, что именно так малышка «исцеляется».
- У Луны появился аппетит и… желание танцевать. А это верный признак того, что она быстро восстановится, - написала врач Филиппова в своих соцсетях. - Конечно, на лице сейчас послеоперационный отек, но настроение отличное, ведь самое сложное осталось в прошлом.
Как рассказала «КП-Петербург» семья Луны, уже в субботу, 25 июля, малышку планируют выписать из клиники. А далее следует восстановление и перевязки. Результаты многолетней борьбы за красоту и здоровье девочки журналистам покажут 28 июля.
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