Луну Феннер прооперировали 22 июля. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На больничной тумбочке маленькие фигурки Иисуса Христа, в руках фломастеры и раскраски, а рядом любимые мама с папой и врачи, которые уже стали как родные, - так семилетняя девочка «с маской Бэтмена» готовилась к самой главной операции в ее жизни. Известную на весь мир маленькую пациентку прооперировали в Петербурге 22 июля. На хирургическом столе Луна Феннер провела больше 6 часов - врачи проделали ювелирную работу и убрали с лица все остатки родинки (невуса) и рубцы, которые не давали ребенку нормально жить.

Луна всегда возит с собой в Россию фигурки Иисуса. А еще обожает петербургские храмы. Фото: соцсети врача Ольги Филипповой

Девочка "с маской Бэтмена" приходит в себя и танцует после финальной операции в Петербурге

Уже на следующий день малышка начала приходить в себя. Первыми видео после операции поделилась лечащий врач девочки, пластический и ожоговый хирург Ольга Филиппова и мама Луны Кэрол, подписав ролик так: «Она вернулась!». На опубликованных кадрах видно, что лицо девочки все перебинтовано, но она уже вовсю пытается танцевать в палате и улыбается, несмотря на маску из бинтов. Кто следит за маленькой супергероиней давно, знает, что именно так малышка «исцеляется».

- У Луны появился аппетит и… желание танцевать. А это верный признак того, что она быстро восстановится, - написала врач Филиппова в своих соцсетях. - Конечно, на лице сейчас послеоперационный отек, но настроение отличное, ведь самое сложное осталось в прошлом.

В руках у врачей игрушка Луна. На ее лице уже нет родинки - собственно, как и в жизни. Фото: соцсети врача Ольги Филипповой

Как рассказала «КП-Петербург» семья Луны, уже в субботу, 25 июля, малышку планируют выписать из клиники. А далее следует восстановление и перевязки. Результаты многолетней борьбы за красоту и здоровье девочки журналистам покажут 28 июля.

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