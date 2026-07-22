Финальная в России операция Луны Феннер прошла 22 июля. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Решающая операция девочки «с маской Бэтмена» позади. Финальную пластику семилетней Луне Феннер провели 22 июля в петербургской клинике. На хирургическом столе малышка провела целых 6 часов! Но у врачей были большие планы – ребенку намеревались полностью перекрыть на лице все шрамы и остатки невуса (родинки) с помощью «выращенной» новой кожи. Как сообщили «КП-Петербург», задуманное командой удалось осуществить.

- Все хорошо. Невус и рубцы удалили, - рассказали нам в клинике. - Сейчас девочка пробуждается в реанимации, мама рядом с ней.

Операция длилась 6 часов. Фото: Клиника "Скандинавия"

Напомним, накануне операция мама Луны Кэрол вновь просила весь мир молиться за своего единственного ребенка. Родительница призналась, что все эти годы молитвы людей помогали им справляться с трудностями. Из-за гигантской родинки на лице малышка с самого рождения сталкивалась с жесткой травлей в американском обществе, а также была вынуждена проводить много времени в больницах на другом континенте.

Но совсем скоро этот семилетний путь к здоровью и красоте завершится, закончатся все мучения, боли и травля, и можно будет смело сказать, что маленькая супергероиня сбросила с себя «маску Бэтмена». Новое лицо Луны покажут всему миру на пресс-конференции 28 июля.

Настрой у малышки, как всегда, боевой! Фото: Клиника "Скандинавия"

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