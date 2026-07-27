Рейды по поиску неформалов пройдут в торговых центрах Петербурга

С детьми планируют работать над «дерадикализацией». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Петербурга запланировали рейды по торговым центрам для выявления радикально настроенной молодежи. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Мероприятия проведут в августе-сентябре специалисты социального центра «Контакт» и Центра противодействия экстремизму.

- Подростков будут вычислять по одежде и аксессуарам, которые относятся к неформальным асоциальным группировкам. С ними планируют работать над «дерадикализацией» и вовлекать в общественно полезную деятельность, - поясняется в документе. Иными словами, под внимание правоохранителей попадут все неформалы.

Необходимость рейдов объясняют с ростом подростковой преступности. В первом полугодии 2026 года в Петербурге совершено 339 преступлений с участием несовершеннолетних – это на 26% больше, чем в прошлом году. Также выросло число «зацепингов» – катаний на поездах снаружи. С января по июнь зафиксировано 86 таких случаев с участием 87 подростков, пять человек травмированы при падении, трое из них погибли. Для борьбы с этим явлением создали молодежное движение «Кибердружина», куда вошли студенты транспортных колледжей.

Ранее «КП-Петербург» писала, что на входе в метро Петербурга задержали студента с самодельной бомбой. Парень из вполне обеспеченной семьи, учился в ИТМО, и производил впечатление интеллигентного молодого человека.

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