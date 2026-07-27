Электросудно «Фонтанка 2.0» спустили на воду в Петербурге

Строительство ведется по заказу компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Фото: Минтранс России

Пассажирское электросудно «Фонтанка 2.0» спустили на воду на верфи «Речная» в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса 27 июля.

- Электросудно проекта F2 – «Фонтанка 2.0» строится на класс подведомственного Минтрансу Российского морского регистра судоходства, - уточняется сообщении ведомства.

Судно предназначено для прогулочных рейсов по рекам и каналам Северной столицы и адаптировано для экскурсионных маршрутов по Петербургу. Благодаря небольшой высоте оно может проходить под низкими мостами, а электрический двигатель не вредит экологии.

Строительство ведется по заказу компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» под техническим наблюдением специалистов Балтийского филиала РС. С прошлого года Регистр классифицирует и проводит освидетельствование судов внутреннего транспорта.

Ранее «КП-Петербург» писала, что Петербург медленно, но верно осваивает электрические автомобили. За пять лет число электрокаров в Северной столице увеличилось в 21 раз.

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