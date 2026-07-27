Очевидцы поделились видео, как Владимир Путин выходит из кортежа и общается с прохожими в Петербурге. Фото: t.me/ambassadoralla

Шанс встретиться с Владимиром Путиным во время прогулки по Петербургу мал, но никогда не равен нулю. Примерно так можно описать впечатления жителей и гостей Северной столицы, которые вечером в воскресенье, 27 июля, ждали закат на Адмиралтейской набережной. Около 19:00 из Главного Адмиралтейства выехал кортеж президента, который проводил там рабочую встречу с главой Минобороны Андреем Белоусовым, главкомом ВМФ Александром Моисеевым и председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым. Когда Aurus Владимира Путина повернул на набережную, глава государства неожиданно для всех попросил остановить машину и без лишней суматохи тут же вышел на улицу.

К ограждению на набережной сбежались очевидцы. За секунды на месте возникла толпа с включенными камерами на телефоне.

Владимир Путин вышел к прохожим у Адмиралтейства в Петербурге Видео: t.me/ambassadoralla

- Дорогие моряки, с Днем Военно-морского флота! – подошел к людям президент и начал жать руки. – Всего вам самого доброго!

Президента тут же окружила толпа. Фото: личная страница в соцсетях

В короткой беседе с прохожими президент успел упомянуть, что в его родном городе стоит прекрасная погода. В ответ ему пожелали столько всего, сколько не слышал даже Леонид Якубович на «Поле чудес».

- С праздником! Спасибо, что вышли! – кричали люди.

- Вам главное здоровья! Берегите себя! – сказал крепкий мужчина.

Затем президент помахал жителям и гостям города на прощанье и вернулся в машину, после чего его кортеж буквально за 30 секунд упорхнул с места событий, оставив очевидцев переваривать впечатления. Одной из тех, кто был в первых рядах толпы, оказалась белоруска Елена из Гомеля.

- Эта встреча была очень неожиданной, - призналась она у себя в соцсетях.

Видеозапись с выходом президент к людям удалось сделать петербурженке Алле, занимающейся организацией свадеб. По ее словам, она шла в Мариинский театр на балет, как вдруг – такой сюрприз.

- Это что сейчас было, я извиняюсь? Как это произошло? – не верила своим глазам девушка. – Я просто вышла с катера у Адмиралтейства, и тут прямо на меня выезжает кортеж.

Охрана президента не сводила глаз с прохожих (так положено), но абсолютно все были на позитиве. Фото: личная страница в соцсетях

Это не первый раз, когда Владимир Путин оставляет рабочие и личные дела и выходит пообщаться к людям. Годом ранее в Петербурге президент тепло пообщался с моряками на остановке у сада Зимнего дворца на праздновании Дня ВМФ. Тогда один из счастливчиков, Павел, поблагодарил главу государства за борьбу с фашизмом и пошутил, что после такой встречи «и умереть можно». В ответ президент попросил так не делать.

- Да я на эмоциях! – объяснил тогда «КП-Петербург» Павел. – У президента очень сильная, крепкая рука! Меня очень тронул его поступок и поздравление с Днем ВМФ.

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