«Запугать нас враг не сможет»: Александр Беглов высказался об атаке украинских БПЛА на склады Wildberries в Петербурге

Масштабная атака вражеских БПЛА произошла в ночь на 24 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 24 июля Петербург и Ленобласть подверглись атаке украинских БПЛА. Вражеские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи. Также пострадал один из складов в Новосаратовке. Помимо этого, пострадали и другие гражданские объекты на Московском шоссе. Губернатор Александр Беглов высказался об атаке украинских БПЛА на склады Wildberries в Петербурге.

- Силы МЧС и силовой блок ликвидировали последствия атаки нацистов. Запугать, сломать единство граждан враг не сможет, - отметил Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что беспилотники атаковали гражданские объекты и склады Петербурга и Ленобласти 24 июля. В ходе атак пострадали трое человек, а также в Ленинградской области было сбито более полусотни дронов.

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