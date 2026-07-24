Вражеские БПЛА ударили утром по Петербургу. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 24 июля Петербург подвергся атакам вражеских беспилотников. Беспилотную опасность в Ленобласти объявили в 01:42. Аэропорт «Пулково» временно закрыли на выпуск и прием самолетов, а над небом региона начало работать ПВО. В 2:58 угрозу атаки беспилотников объявили в Северной столице.

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Украинские БПЛА атаковали склады компании во Всеволожском районе в Новосаратовске. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Из-за чего здание склада вспыхнуло. Также в результате атаки беспилотников пострадало три человека.

- Три человека получили травмы средней степени тяжести и находятся под наблюдением врачей в больницах, - отметили Дрозденко.

Кроме этого, в поселке Синявино Кировского района в результате падения дрона обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная». Пострадавших нет.

Всего в небе над Ленобластью сбили 59 беспилотников. ПВО работало всю ночь и лишь утром в 06:14 в регионе отменили беспилотную опасность. Аэропорт «Пулково» вновь работает в обычном режиме.

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Беспилотной атаке беспилотников подверглась и Северная столица. Так, в 02:58 объявили угрозу атаки беспилотников. ПВО работало в усиленном режиме над небом Петербурга до 07:00. Как сообщил губернатор Александр Беглов, атаки пришлись по гражданским объектам на Московском шоссе.

- В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для ликвидации последствий и обеспечения безопасности жителей, - уточнил Александр Беглов.

Губернатор лично возглавляет оперативный штаб, который координирует действия городских служб и различных ведомств.

- Мы прилагаем все усилия для скорейшего разрешения ситуации и минимизации ущерба, - добавил Беглов.

Тем временем петербуржцы столкнулись с транспортными проблемами. Транспорт временно не ходит по Московскому шоссе из-за устранения последствий.

- В связи с невозможностью проезда по Московскому шоссе трассы автобусных маршрутов №№ 179, 192, 196, 197, 388 временно изменены. Движение автобусных маршрутов №№ 179, 192, 196, 197, 388 осуществляется через Дунайский пр., Софийскую ул., далее по действующим трассам (в оба направления), - рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

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