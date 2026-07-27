Музей-заповедник «Петергоф» - это не только исторические дворцы и парки, но и живописные цветочные композиции. В этом году здесь распустилось более километра разноцветных роз: от ярких алых до персиковых и желтых. Есть и нежные розовые, а также белые. В парке растет более 2,5 тысяч кустов роз, среди которых насчитывается не менее 50 видов. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ «Петергоф».
- Особенно впечатляют рабатки с розами в Купеческой гавани Нижнего парка. Эти цветочные полосы тянутся на 1 110 метров, - рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
Посетители музея-заповедника могут увидеть как классические, так и более редкие сорта роз. Каждый найдет что-то особенное для себя среди разнообразия цветов и ароматов.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что туристы пожаловались на огромные цены на мороженое и хот-доги в Петергофе.
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