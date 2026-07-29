«Это досадное недоразумение»: Убийца 9-летнего Паши из Петербурга хотел привезти мальчика к его матери и откупиться

На допросе убийца 9-летнего Паши заявил, что случившееся с мальчиком - досадное недоразумение. Он хотел дать матери ребенка денег, чтобы все замять. Фото: объединенная пресс-служба судов СПб / ГСУ СКР по СПб

Нет практически никаких сомнений, что убийца 9-летнего Паши из Петербурга получит пожизненный срок. Уголовное дело в отношении извращенца-предпринимателя Петра Жилкина завершено и передано в Ленинградский областной суд. 38-летнему мужчине вменяют не только убийство ребенка, но и изнасилование. «КП-Петербург» стали известны подробности последних допросов Жилкина, в которых он то ли включил дурака, то ли со всей серьезности начал утверждать, что после надругательства над мальчиком повез его домой к матери, чтобы дать ей денег, попробовать «откупиться»…

Но обо всем по порядку. В роковой для Паши день – 30 января – Жилкин заехал в строймагазин на Таллинском шоссе, чтобы купить дренажный насос (он работал строителем и проектировщиком. – Прим.ред.). После этого он заехал в соседнее кафе купить фастфуда и на глаза ему попался 9-летний Паша. Напомним, мальчик из многодетной семьи. На тот момент он жил частично без надзора, никогда не ходил в школу: родители винили бюрократические проблемы при поступлении из-за особенностей здоровья ребенка. Поэтому мальчик гулял с юго-западной шпаной и подрабатывал мойщиком фар у ТЦ на Таллинском шоссе.

Убийца 9-летнего мальчика из Петербурга в суде

Со слов Жилкина, в тот день Паша попросил его купить ему поесть, а также подбросить до дома в Горелово. Мужчина согласился.

- В дороге мальчик пожаловался, что мало заработал за день и стал клянчить деньги. Мне показалось, что он обнаглел и я предложил, чтобы он «ублажил» меня. Мы приехали в деревню Яльгелево в мой частный дом. Я закрыл ворота. Когда все случилось, отправил мальчика в душ. В этот момент на улице закричала моя соседка – что у меня из-за «глюка» открылись ворота. Испугавшись всей ситуации, я наорал на нее, чтобы она уходила с участка. Соседка не успела заметить ребенка.

Участок Жилкина, где он надругался над ребенком. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Паша не хотел оставлять втайне произошедшее. Ребенок пригрозил двухметровому амбалу, что расскажет обо всем родителям и полиции. И тут в голову взрослому извращенцу что-то стрельнуло. Он схватился за скотч и связал руки и ноги ребенка. Этого ему показалось мало, и он обмотал 3-4 раза рот и нос мальчика, «чтобы он не кричал», а потом положил в свою иномарку на заднее сиденье. Позже, на всем протяжении расследования, Жилкин пытался оправдаться, мол, не думал, что ребенок может задохнуться от такого. Но сильнее пугает другое:

- Я хотел приехать к матери Паши в Горелово, чтобы предложить ей денег за это досадное недоразумение, чтобы она не писала заявление в полицию, - заявил изверг на допросе. – Но во время поездки я увидел, как мальчик начал дергаться, остановился и понял, что у него нет пульса и дыхания. Осознал, что меня надолго посадят, поэтому решил спрятать тело в ручье. Рядом ездили другие машины, так что я не стал обматывать всего мальчика и просто скинул его в воду.

При задержании с насильником и убийцей не церемонились. Фото: источник "КП-Петербург"

Сдаваться в полицию Жилкин, естественно, тоже не пошел. Наоборот, он позвонил своей любовнице и позвал ее в фитнес-клуб, где они «занимались» около пары часов. Что было дальше – уже история. Мать подала ребенка в розыск, его несколько дней искали всем городом днями и ночами. Параллельно оперативники установили личность и автомобиль Жилкина, выследили его и поймали. Следствие длилось чуть более полугода. За это время опросили более 80 свидетелей, провели более 70 экспертиз, в том числе генетических. Жилкина признали вменяемым, у него на компьютере нашли детскую порнографию на компьютере. Сам он пытался добиться смягчения обвинения и уверял, что не планировал убивать ребенка. Суд над извращенцем, как ожидается, начнется до начала осени. Сейчас он продолжает сидеть в СИЗО и обвиняет журналистов, что они раздули историю из ничего.

Мальчика хоронили всем городом. На кладбище были поисковики и простые петербуржцы, которые следили за громкой историей и помогали силовикам и волонтерам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тем временем чиновники все еще ищут способ, как запустить механизм, который проверил бы, ходит ребенок в школу или нет, чтобы не допустить таких трагедий в прошлом. Что касается семьи Паши, то силами района в их квартире сделали ремонт. Изначально против матери было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, но его отменили.

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