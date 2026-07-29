Убытки от раздельного сбора и миллионные штрафы: Что изменилось спустя 6 лет мусорной реформы в Ленобласти

КПО «Рахья» в Ленобласти обещают запустить в 2028 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Мусорная реформа» в Ленобласти, которая призвана создать современную систему утилизации, сортировки и переработки отходов, началась в 2019 году. На сегодняшний день в регионе живет больше двух миллионов жителей (в дачный сезон – в 2-2,5 раза больше), которые производят порядка 815 тысяч тонн отходов в год. В кубических метрах это примерно 60% Василеостровского района или 53 Марсова поля. А вместе с мусором, который везут из Петербурга, - получается все 1,5 миллиона тонн.

Владимир Путин поставил задачу сократить объем отходов, направляемых на полигоны, и 100% мусора отправлять на сортировку, а также не менее 25% отходов использовать вторично. Все это – к 2030 году. Что сделано в Ленобласти уже сейчас?

Сроки запуска КПО «Рахья» изменились

В первую очередь, поставленные задачи не могут быть решены без строительства современных комплексов по переработке отходов (КПО). На Ленобласть сейчас работает КПО «Кингисепп» мощностью 320 тысяч тонн отходов в год, который взял на себя 40% всех отходов в регионе. На подходе новый комплекс «Рахья», который возьмет на себя еще 40% - это в основном густонаселенные Всеволожский и Кировский районы.

Таким образом, регион досрочно достигнет тех целей и показателей, установленных президентом, заявила председатель комитета Ленобласти по обращению с отходами Анастасия Кузнецова на пресс-конференции в ТАСС. На данный момент проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и главгосэкспертизы. Мощность первой очереди составит 300 тысяч тонн.

- Планируется, что стройка завершится в четвертом квартале 2027 года, и в первом квартале 2028-го комплекс должен начать работать, - добавил гендиректор Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области Антон Бучнев.

Напомним, ранее озвучивалось, что комплекс введут в эксплуатацию в конце 2026 года, а запустят – в первом полугодии 2027-го.

Примечательно, что, по словам вице-губернатора Ленобласти Михаила Ильина, в «ближайшее время будет решен проблемный вопрос с Ломоносовским районом», где планируют расселить дома из-за строительства КПО «Юго-Западный-2». Этот проект реализуют уже для нужд Петербурга, занимается им «Невский экологический оператор». Комплекс должны построить на месте бывшей воинской части с карьером.

- С того места люди переедут в новые благоустроенные квартиры, - заверил Ильин.

Проблем – горы, но их решают

Вице-губернатор также отметил, что реформа в регионе уже на заключительном этапе. И открытие КПО «Рахья» станет в нем финальной точкой, ведь фактически будет создана вся необходимая инфраструктура для выполнения федеральной программы, включая закрытие старых полигонов и их рекультивацию (восстановление земли).

Потом начнется не менее важный этап – модернизация всего того, что уже создано. В первую очередь это коснется первичных мест накопления отходов – то, куда мы все с вами выносим мусор.

На сегодняшний день в регионе почти устранен дефицит контейнерных площадок – по сути, «лица реформы», как назвала их Анастасия Кузнецова. Создано более 25 тысяч этих площадок, в 2026-2027 будет построено еще порядка 300. А далее, поскольку не везде есть возможность построить новые, возьмутся за модернизацию уже существующих.

Но и с ними не все так просто. В местах с массовой застройкой и нехваткой парковочных мест - Мурино, Кудрово, Бугры - из-за неправильно припаркованных авто спецтехника не может проехать и забрать мусор, а жители потом жалуются.

- Паркуются прямо на площадках, на радиусах при въезде во двор! - констатирует Бучнев. - Мы вынуждены составлять акты о невозможности оказания услуги. И дальше органы местного самоуправления привлекают к ответственности нерадивых собственников. В настоящее время мы реализуем несколько проектов с утверждением схем движения на территории таких объектов, чтобы у ГАИ были законные основания по эвакуации таких машин, а не только штрафы со стороны МСУ.

Но и на этом проблемы с площадками не заканчиваются - власти жалуются на то, что в них бросают то, чего там быть не должно: строительный мусор, использованные покрышки. Но здесь на нарушителей нашли управу – установили более 500 камер на площадках, и только за прошлый год выписали штрафов примерно на 17 миллионов рублей (для сравнения: в первый год работы сумма была около 3 миллионов). И это при том, что видеонаблюдением оборудовано пока только 7% контейнерных площадок.

- Это говорит об эффективности меры. И мы стремимся к тому, чтобы на каждой площадке была такая камера, - отметила председатель комитета государственного экологического надзора Ленобласти Рамила Агаева.

Отдельно также тестируют камеры для контроля перевозки строительного мусора. В будущем с их помощью собираются отслеживать движение такого транспорта по региону и прилегающим территориям.

А что еще?

25 миллионов убытка понес регион из-за раздельного сбора

Введение раздельного сбора должно помочь сократить объем захороненных отходов на полигонах и увеличить долю вторичного сырья, однако на деле это пока работает плохо.

- Никакие доходы от продажи вторсырья даже близко не покрывают затраты на его вывоз и работу с этими вторичными материальными ресурсами. По прошлому году порядка 25 миллионов убытки, - поделился гендиректор Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области Антон Бучнев. - Но мы понимаем свои социальные обязательства и продолжаем его обслуживать, ничего не сокращаем. Но для того, чтобы проводить увеличение площадок, нужна господдержка. Без субсидирования РСО его реальное масштабирование невозможно, в том числе по причине низкой закупочной стоимости вторичных материальных ресурсов. За последние годы цена на ПЭТ упала в 2,5 раза: мы лишились возможности экспорта в Европу, кроме этого, к нам поступает иранский ПЭТ, который еще больше давит на цены вниз.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max