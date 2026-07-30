В Ленобласти запустили возврат товаров маркетплейсу через супермаркеты

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В Яндекс Маркете рассказали, что в Ленинградской области теперь можно возвращать неподошедшие товары через сеть «Пятёрочка». Ранее была доступна только функция получения заказов. Благодаря сотрудничеству сторон количество точек возврата в регионе увеличилось в полтора раза.

— Это позволит покупателям быстрее оформлять возвраты и совмещать их с повседневными покупками. Вернуть товар можно прямо на кассе магазина. Для этого достаточно заранее упаковать заказ и показать кассиру QR-код на возврат в приложении или на сайте Маркета, — добавили представители сервиса.

Новую возможность ввели в том числе и с заботой о жителях небольших населенных пунктов, в окрестностях которых может не быть ПВЗ маркетплейса. Кроме Ленобласти аналогичная опция возврата появилась и в других регионах — всего в девяти тысячах магазинов по стране.