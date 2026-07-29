На синей ветке метро Петербурга запустят первые составы с уникальными граффити

Итоги конкурса смогут оценить петербуржцы. Фото: https://max.ru/passtransportspb

На Московско-Петроградской («синей ветке») линии петербургского метро появятся новые художественные работы. Это стало возможным благодаря проведению специального конкурса среди граффитистов из разных городов страны. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Организаторы конкурса объявили о выборе семи эскизов, которые будут воплощены в жизнь на вагонах метро. Работы будут нанесены на поезда уже в августе.

- Жители и гости Санкт-Петербурга смогут оценить новые арт-объекты на второй линии метро. Художественные работы будут выполнены вручную, без использования искусственного интеллекта, что подчеркивает уникальность и творческий подход авторов, - отметили в пресс-службе комитета.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что «Гостиный двор» и «Невский проспект» закрыли днем 29 июля из-за запаха гари.

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