Ленобласть поможет продавцам, чьи товары сгорели на складах Wildberries

Для предпринимателей организуют горячую линию, где можно получить консультацию. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для предпринимателей из Ленинградской области, чьи товары сгорели или пострадали при пожаре на складе Wildberries, введут льготные займы на пополнение оборотных средств. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

- По предварительным данным, пожар затронул около полутора тысяч местных продавцов, сумма ущерба значительная. Wildberries уже помогает предпринимателям, но и власти региона решили оказать поддержку, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Со следующей недели начнет работу региональный штаб по координации действий продавцов, маркетплейса и властей. Для предпринимателей организуют горячую линию, где можно получить консультацию.

Экономическому блоку поручено проработать дополнительные меры поддержки на случай, если льготного займа окажется недостаточно. Губернатор взял ситуацию под личный контроль.

Напомним, украинские беспилотники нанесли удары по гражданским объектам в Петербурге и Ленобласти в ночь на 24 июля. В результате произошло возгорание на складах компании Wildberries. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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