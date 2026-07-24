Часть площадей и товаров удалось сохранить: Татьяна Ким рассказала об атаке БПЛА по складу Wildberries в Петербурге и Ленобласти

Атака дронов пришлась по двум комплексам WB в Петербурге. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 24 июля на Петербург и Ленобласть обрушилась атака вражеских беспилотников. Целью дронов стали склады Wildberries. От БПЛА пострадал большой склад в Новосаратовке во Всеволожском районе Ленобласти, а также логистические центры в Шушарах и Уткиной Заводи в Северной столице. Об этом сообщила основатель Wildberries и глава «РВБ» Татьяна Ким. Как заверила Ким, в результате атаки на склады в Петербурге никто не пострадал.

- Благодаря быстрой эвакуации удалось спасти часть товаров и площадей. Наши сотрудники проявили героизм, оперативно эвакуировав всех со складов. Мы уделяем первостепенное внимание безопасности, и это приносит результаты: по предварительным данным, никто не пострадал, - рассказала Ким.

Основатель WB также добавила, что последствия атаки уже устраняют.

- Все наши усилия сейчас направлены на перераспределение товаров между складами, чтобы обеспечить их более эффективную ротацию и экономическую стабильность для наших партнеров. Мы и наша команда работаем круглосуточно, чтобы поддерживать высокий уровень сервиса на площадке, - добавила Татьяна Ким. На данный момент работа этих логических центров приостановлена.

К слову, складу Wildberries в Новосаратовке повезло меньше. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, там пострадали трое человек. Всех незамедлительно госпитализировали. Их состояние оценивается как среднее.

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