В Петербурге и Ленинградской области растет потребление мобильного трафика. Фото: пресс-служба Т2.

T2 проанализировал потребление мобильного интернета в расчете на одного абонента по районам Петербурга и Ленинградской области. За первое полугодие 2026-го жители Северной столицы использовали в среднем 160 Гб на человека, жители Ленинградской области – 223 Гб. В черте города больше всего качают колпинцы, в области лидирует Гатчинский район. Прирост год к году по Петербургу составил 2%, по Ленинградской области – 20%

Также оператор составил рейтинг самых «качающих» районов Петербурга. Лидером по итогам первого полугодия 2026-го стал Колпинский (177 Гб), который держит пальму первенства второй год подряд. На втором месте – Курортный (175 Гб), замыкает тройку Пушкинский (167 Гб). Эти территории входят в приоритетные направления расширения покрытия и модернизации сети. Самый высокий прирост по трафику на человека за год показал Кронштадский район – на 7%. Наибольшая активность петербуржцев зафиксирована в июне 2026, меньше всего качали в феврале. Разница между этими месяцами составляет 11%.

Как показало исследование, наиболее активными оказались пользователи за пределами мегаполиса. По Ленинградской области, показавший 20% прирост потребления трафика на клиента год к году, лидером стал Гатчинский район – здесь расположены четыре из десяти самых качающих поселков. Первое место у деревни Саванкюля Гатчинского района (651 Гб), на втором – деревня Могилево Киришского района (509 Гб), на третьем – деревня Ляды Гатчинского района (496 Гб). Далее следуют Старые Низковицы (Гатчинский р-н), Дятлово (Выборскийрн), Муттолово (Гатчинский р-н), Трудовик (Ломоносовский р-н), Балтиец (Выборгский р-н), Киряновщина (Лодейнопольский р-н), Севастьяново (Приозреский р-н). Примечательно, что пик интернет-потребления в области пришелся на январь и новогодние каникулы, а спад наблюдается в мае с началом активного дачного сезона.

Кратное увеличение активности абонентов в Ленинградской области коррелирует с техническим развитием сети оператора в регионе. В 2026-м T2 расширила покрытие и увеличила емкость сети в восьми районах Ленинградской области. Технические работы затронули 21 населенный пункт и 13 СНТ. Скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 23%. Новые базовые станции вышли в эфир в Кингисеппском, Кировском, Гатчинском, Всеволожском, Тосненском, Выборгском, Лужском и Приозерском районах Ленинградской области. Расширение инфраструктуры в конкретных локациях учитывает сезонные нагрузки на сеть.

Сергей Глущенко, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» T2

«Надежная отказоустойчивая сеть – это не только базовый комфорт жителей, но и вклад в развитие региона. Именно поэтому решения о модернизации мы принимаем на основе комплексного анализа о трафике и пользовательской активности. Наша цель –обеспечить абонентам свободный доступ к привычным цифровым сервисам вне зависимости от места проживания: в густонаселенных жилых комплексах на окраинах Петербурга и в отдаленных деревнях Ленобласти. Такой подход позволяет заранее усиливать инфраструктуру там, где связь наиболее востребована».

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