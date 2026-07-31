«Он был такой смелый»: Эдита Пьеха вспомнила, как Юрий Гагарин спас ее, когда она получила серьезную травму

Эдита Пьеха вспомнила, как Юрий Гагарин спас ее. Фото: личный архив Эдиты Пьехи

Эдита Пьеха была знакома со многими выдающимися людьми – Владимиром Высоцким, Иосифом Кобзоном, Робертом Рождественским, Вячеславом Зайцевым – но один человек занимает в ее сердце особое место. Это Юрий Гагарин. К своему 89-летию певица дала большое эксклкюзивное интервью «КП-Петербург» через своего близкого друга, советника председателя ЗакСа Петербурга Александра Егорова. По словам Эдиты Станиславовны, она с теплотой вспоминает о встречах с космонавтом и вообще – считает его своим спасителем.

- Гагарин оставил самые яркие впечатления о себе, - призналась «КП-Петербург» Эдита Станиславовна. – Мы играли с ним в футбол. Тогда ЦК комсомола устраивал матчи с артистами, космонавтами и другими знаменитостями. В той игре я сильно разволновалась, резко побежала и подвернула ногу. Упала на траву и ко мне подбежал Гагарин. Он был такой смелый. Сразу взял меня на руки и побежал в медпункт. Представляете, какая это была честь для меня! Сейчас я это понимаю, а тогда не понимала, но все равно была благодарна, потому что мне было больно. Юрий был ниже меня, но взял такой серьезный груз. Он меня спас!

Кроме того, Эдита Станиславовна рассказала о покойном муже, композиторе Александре Броневицком (который, к слову, ревновал ее к легендарному космонавту. – Прим.ред.). По ее словам, он был талантливым человеком и неспроста именно он создал первый в Советском Союзе вокально-инструментальный ансамбль.

- Благодаря Александру публика полюбила меня, - добавила Пьеха.

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