Оскорблявший «Зенит» сын Соболева начал заниматься в академии клуба

Мальчик будет тренироваться в Петербурге. Фото: Скрин из соцсетей Елены Соболевой

Сын нападающего «Зенита» Александра Соболева - девятилетний Сергей - начал тренироваться в академии петербургского клуба. Фотографией мальчика в экипировке поделилась в социальных сетях его мать Елена Соболева.

- Когда ты успел стать таким взрослым, мой кабанчик??? - подписала снимок Елена и добавила, что Сергей провел первую тренировку.

Два года назад, еще до перехода Соболева из «Спартака» в «Зенит», в соцсетях появилось видео с сыном футболиста. Тогда мальчик назвал «Зенит» «позором российского футбола» и «бомжами». Сам Александр Соболев позже говорил, что не разделяет слов маленького ребенка.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, кстати, не считает прозвище сине-бело-голубых «бомжи» чем-то обидным. В интервью ТАСС он назвал прозвище «бомжи» частью футбольной культуры.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max