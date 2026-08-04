Самокатный сбор: «Новые люди» нашли решение проблемы самокатов в Ленинградской области

Фото: Партия «Новые люди»

Представители партии отмечают: корень проблемы в том, что в регионе остро не хватает велодорожек. В итоге любители самокатов, велосипедов, моноколёс и другого подобного транспорта вынуждены ездить по тротуарам.

Обустройством велодорожек занимается городская администрация. Но в бюджете никогда не хватает на них денег. «Новые люди» предложили простое, но эффективное решение: ввести специальный «самокатный сбор» с кикшеринговых компаний. Эти деньги пойдут на специальные дорожки и знаки.

- Электросамокаты стали популярным и экологически безопасным способом передвижения, и их количество на улицах продолжает увеличиваться. Однако развитие городской инфраструктуры не соответствует таким темпам. Из-за этого в первую очередь страдают пешеходы, которым приходится делить тротуары с самокатами и подвергаться риску столкновений. Такая ситуация требует решения. Компании, получающие значительную прибыль благодаря использованию городской среды, должны участвовать в её развитии и финансировать создание необходимой инфраструктуры. Это позволит обеспечить безопасность пешеходов и создать для пользователей самокатов специально оборудованные маршруты, - рассказал муниципальный депутат партии в Ленинградской области Тимур Мачитидзе.

Фото: Партия «Новые люди»

При этом душить бизнес никто не собирается. Размер «самокатного сбора» будет напрямую привязан к выручке. Чем активнее ленинградцы будут пользоваться кикшерингом, тем больше средств пойдёт на развитие инфраструктуры. А это в свою очередь ещё больше подтолкнёт спрос на самокаты.

Представители партии подчеркнули, что такой подход вполне может стать альтернативой полному запрету самокатов.

- Ничего плохого в электросамокатах нет, если ездить на них аккуратно. Кикшеринг скорее нужно развивать и создавать безопасные условия, чем выдумывать новые запреты, - отметил один из лидеров партии, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.