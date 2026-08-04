«Просил оправдать»: Суд приговорил к четырем годам колонии блогера Гусейну Гасанову за отмывание 170 млн рублей

Защита известного блогера Гусейна Гасанова обжалует приговор ему. Фото: личная страница ВКонтакте

Адвокаты Гусейна Гасанова намерены обжаловать приговор скандальному блогеру. Напомним, в громком деле звездного петербуржца поставлена точка. 4 августа Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил его к четырем годам колонии по делу об отмывании 170 миллионов рублей. Кроме того, ему назначили штраф в 1 миллион рублей, а принадлежащее ему помещение (стоимостью 46 млн рублей) изымут в пользу государства.

К слову, еще несколько дней назад прокурор просил для объявленного в розыск блогера шесть лет колонии, штраф в 155,6 миллиона рублей и два года ограничения свободы. Однако суд вынес более мягкий приговор.

Почему заочный? Сейчас Гасанов, предположительно, находится за границей, поэтому суд проходил без его участия. Отбывать наказание он начнет только в случае задержания или экстрадиции в Россию.

Гасанов прославился благодаря юмористчиеским роликам и песням. Фото: личная страница ВКонтакте

По версии следствия, блогер не заплатил налогов более чем на 170 миллионов рублей, а затем попытался скрыть происхождение части этих денег, оформив фиктивную сделку по продаже апартаментов в «Москва-Сити». Сам Гасанов вину не признает и ранее заявлял, что полностью погасил налоговую задолженность.

Защита сообщила «КП-Петербург», что намерена добиваться отмены приговора.

- Мы просили суд вернуть дело прокурору или оправдать. Будем обжаловать приговор. Все остальные личные вопросы лучше задать моему подзащитному, - сказал « КП-Петербург» адвокат Гусейна Гасанова Михаил Юсупов.

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