Зубры в онлайне: Т2 оцифровал места отдыха и наблюдения за дикими животными в Ленобласти

Т2 оцифровал места отдыха и наблюдения за дикими животными в Ленобласти. Фото: парк семейного отдыха «Зубровник».

T2 обеспечил уникальное покрытие на территории парка семейного отдыха и экотуризма в Токсово – здесь расположен старейший в регионе питомник зубробизонов, где можно наблюдать за животными в их естественной среде обитания. Сотрудники получили возможность использовать современные цифровые сервисы, а посетители – делиться впечатлениями в режиме онлайн.

Перед инженерами T2 стояла задача адаптировать техническое решение к особенностям ландшафта: высокий сосновый лес и перепад высот затрудняет прохождение сигнала. Специалисты установили 40-метровую опору, на которой разместили телеком-оборудование – таким образом удалось охватить всю территорию парка, включая вольер зубробизонов, мини-фермы, веревочный городок, зону проката и экотропы. Это позволит гостям и сотрудникам свободно пользоваться скоростным мобильным интернетом в любой точке комплекса, в том числе оплачивать услуги через терминалы, с чем раньше возникали сложности.

Сергей Глущенко, технический директор макрорегиона Северо-Запад T2: «Люди приезжают в загородные комплексы и экопарки за передышкой от городской суеты, но не готовы отказываться от базовых удобств, например, возможности поделиться фотографиями с друзьями или воспользоваться привычным способом оплаты услуг. Мы продолжаем последовательно развивать инфраструктуру в местах отдыха и популярных туристических локациях, повышая устойчивость и адаптируя емкость сети под потребности абонентов».

Олег Гаврищук, генеральный директор парка семейного отдыха «Зубровник»:

«Зубровник» – старейший питомник региона, где можно не только увидеть зубробизонов, но и активно провести время всей семьей: покататься на лошадях, познакомиться с животными на минифермах, прогуляться по экотропам. Поэтому стабильная мобильная связь – важная часть безопасного и комфортного отдыха на природе, а свободный доступ к цифровым сервисам позволяет не только оставаться онлайн, но и делиться впечатлениями в режиме реального времени».

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