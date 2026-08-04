Уголовное дело об обрушении дома на Большой Зелениной могут прекратить

Частично разрушенный дом продолжают восстанавливать. Фото: https://max.ru/razumishkin

В Петроградском суде пройдет заседание по вопросу прекращения уголовного дела об обрушении несущей стены в доме на Большой Зелениной, 1/44. Об этом «КП-Петербург» сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.По словам Лебедевой, следствие прислало дело в суд за два дня до истечения сроков давности.

- Рассмотреть за такой короткий промежуток времени уголовное дело невозможно, поэтому судом будет назначено предварительное судебное заседание для рассмотрения вопроса о прекращении дела за сроками, - рассказала Дарья Лебедева.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в 2024 году после обрушения несущей стены в доме. Ущерб, причиненный собственникам квартир и помещений, а также общедомовому имуществу, оценили в 382 миллиона рублей.

Также в мае 2026 года стало известно, что частично рухнувший дом на Большой Зелениной начнут заселять осенью 2026 года.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max