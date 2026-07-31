Адвокат Лерчек: Поездка в Петербург не нарушает запретов суда

ФСИН никаких нарушений не зафиксировала. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Поездка блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) из Москвы в Петербург не является нарушением запрета определенных действий. Об этом в эфире Радио РБК заявил ее адвокат Константин Третьяков. По его словам, ограничения, наложенные на блогера, не включают запрет на передвижение по России.

- Нарушение запретов фиксирует Федеральная служба исполнения наказаний, и ФСИН никаких нарушений не зафиксировала. Запрет на определенные действия в случае Чекалиной подразумевает ограничения на смену места жительства без разрешения суда и общение с определенными лицами. Эти запреты блогер не нарушала, - подчеркнул Третьяков.

Ранее в марте Гагаринский суд Москвы отменил домашний арест Чекалиной и заменил его запретом определенных действий. Это было связано с выявленным у блогера онкологическим заболеванием. Материалы ее дела выделили в отдельное производство и приостановили рассмотрение.

Однако 30 июля суд должен решить вопрос об изменении меры пресечения. Гособвинение попросило возобновить рассмотрение дела, ссылаясь на данные онкоцентра имени Блохина. В справке указано, что медицинских ограничений, препятствующих явке в суд, у Чекалиной нет. Поводом для этого стала поездка блогера в Петербург. Также источник в правоохранительных органах обратил внимание, что изъятый загранпаспорт находится у Чекалиной, что дает ей возможность скрыться за границей.

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