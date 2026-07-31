Уровень воды в Неве опустился до опасных отметок

Уровень воды в Неве и Ладоге упал из-за сухой зимы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики фиксируют резкое снижение уровня воды в Ладожском озере и, соответственно, в Неве. Об этом «КП-Петербург» сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- В районе Шлиссельбурга воды мало, уровень опускается до отметок, опасных для судоходства, - сообщил он в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM. – Этот период простоит еще долго. Пока ничего не предвещает, что вода поднимется. Так что сложности для судоходства будут оставаться.

По словам синоптика, трудности из-за низкого уровня воды возникают не только в Неве, но и на реке Волхов, которая является судоходной от Великого Новгорода до Новой Ладоги.

- Это общая тенденция, в этом году, снега было не много, потом всплеск тепла в марте, снег сошел, а половодья в этом году не было, - отметил Колесов. – А Ладожское озеро наполняется за счет половодья.

При этом в Финском заливе проблем с водой нет, так как воду туда нагоняют западные ветры с территории центральной Балтики. Однако, уровень воды в Неве и выше по течение в Ладоге, это не компенсирует, объясняет синоптик.

А в это время

Погода в августе останется нестабильной

Синоптики уже сделали прогноз на август. Погода в последний месяц лета будет такой же нестабильной, как и в июле, периоды тепла будут сменяться холодными днями.

- По прогнозу август будет неустойчивым, ждем чередование циклонов и антициклонов, а в третьей декаде будет прохладнее, чем в начале месяца, - сказал Александр Колесов.

В первые недели августа синоптики прогнозируют погоду чуть теплее нормы – 18-23 градуса, а иногда и до 29. В конце месяца будет немного ниже многолетней нормы: 15-20 градусов Цельсия.

Официально

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал не паниковать из-за того, что вода в Ладожском озере опустилась почти на метр.

- У озера есть периоды полноводья и маловодья - естественные циклы, длящиеся десятилетиями. Такое уже случалось в 1940 году, когда уровень упал почти на два метра. Повторялось в 1942-м, 1973-м, 2003-м. И каждый раз озеро восстанавливалось.

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