Блогер, которого хотят оштрафовать за ремонт дорог, встретился с «Новыми людьми»

Фото: партия «Новые люди»

Ранее стало известно, что он стал фигурантом дела об административном правонарушении из-за самостоятельно проведённых работ.

На встрече обсудили обстоятельства ситуации и возможные направления дальнейшего сотрудничества.

«Договорились продолжить обмен информацией по вопросам благоустройства и городских инициатив», — рассказал руководитель общественного штаба партии «Новые люди» в Петербурге Дмитрий Панов.

Фото: партия «Новые люди»

Напомним, 16 июня депутаты фракции «Новые люди» внесли в Государственную Думу законопроект, который предлагает не штрафовать граждан за самовольный ремонт дорог, если работы выполнены качественно и с соблюдением требований безопасности.

«Обсудили обстоятельства ситуации и возможные правовые механизмы, которые могут применяться в подобных случаях», — подчеркнула руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Новые люди» Анастасия Васильева.

Инициатива уже обсуждается с экспертами. Петербургское отделение партии планирует продолжить взаимодействие с Владиславом Прохоровым по вопросам благоустройства города.