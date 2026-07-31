«Позвал на свидание и расчленил за два часа»: Турок убил модель из Петербурга, спрятал останки в чемодане и утопил

Петербурженка пропала 25 июля в Сербии. Фото: личная страница в соцсетях

Спустя несколько дней поисков 27-летней модели из Петербурга Людмилы Турковой белградская полиция нашла ее тело. В чемодане. В реке. В Сербию девушка поехала на отдых. Но по дороге в клуб пропала. «КП-Петербург» узнала, что произошло с россиянкой.

Людмила, по данным СМИ, работала барменом и моделью.

Девушка жила в Пушкине. В Белград прилетела 23 июля. Последний раз с близкими она вышла на связь 25 июля. Девушка собиралась в клуб. Но до места она так и не доехала. Связь с моделью попала. И родственники с друзьями стали бить тревогу.

По русскоязычным чатам Белграда распространили ориентировку Людмилы. К делу сразу же подключилась местная полиция.

И спустя несколько дней силовики нашли тело модели. Его выловили из канала белградского пригородного района Падинска-Скела. Труп россиянки лежал в чемодане.

В СМИ Сербии стала расходиться версия, что Людмилу расчленили. Однако источники «КП-Петербург» утверждают, что тело якобы было целым.

Сейчас по делу уже задержан подозреваемый. Это 25-летний гражданин Турции. После убийства он пытался покинуть Сербию. С ним задержаны сообщники.

- Убил девушку турок, с которым познакомилась Людмила, - сообщил источник «КП-Петербург». - По камерам видно, что они заходят вместе к нему, и через два часа он вытаскивает чемодан, после чего скидывает его в реку.