Тело загадочно пропавшей в Сербии петербурженки нашли в чемодане под Белградом

Тело девушки нашли спустя пять дней. Фото: личная страница в соцсетях

Вечером 30 июля в одном из каналов белградского района Падинска-Скела нашли страшную находку – чемодан, внутри которого было тело светловолосой женщины. На место происшествия экстренно прибыли сербские полицейские и криминалисты. Началось расследование. Погибшей оказалась 27-летняя петербурженка Людмила, пропавшая накануне. По словам близких, Людмила ушла в ночной клуб и перестала выходить на связь. 31 июля поиски девушки, пропавшей в Белграде, остановили. Об этом сообщила её подруга Дарья в социальных сетях 31 июля.

Ориентировка пропавшей Людмилы. Фото: соцсети

- Мы ожидаем достоверную информацию от сербской полиции, - написала Дарья в своих соцсетях.

Как сообщил сербский портал Telegraf, по подозрению в убийстве россиянки в Белграде арестованы несколько человек, включая гражданина Турции.

- Тело убитой гражданки России, найденное в районе Падинска-Скела, принадлежит Людмиле Т., пропавшей 25 июля, - рассказало сербское СМИ.

Расследование продолжается.

Обновление: Близкие убитой в Сербии Людмилы открыли сбор средств на похороны. Собранные деньги пойдут на транспортировку тела девушки из Сербии в Россию, организацию похорон и связанные с этим расходы.

Обновление 2: В аэропорту Сербии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве петербурженки. Им оказался 25-летний гражданин Турции.

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