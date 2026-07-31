Ливни, грозы и мощный ветер 20 м/с обрушатся на Петербург в ночь на 1 августа

Ураганный ветер и сильные дожди ожидаются в Петербурге в первые дни августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 1 августа и в первой половине дня субботы в Петербурге ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», город накроют кратковременные дожди, местами - ливни с грозами и градом. Порывы ветра во время грозы могут достигать 18–20 метров в секунду.

В связи с непогодой в Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 31 июля до 09:00 1 августа. Основной удар стихии, по прогнозам синоптиков, придется именно на ночные часы. Как ранее пояснял синоптик Александр Колесов, к городу приблизится атмосферный фронт, несущий ливни и грозы с усилением ветра.

Температура воздуха ночью составит +18…+20°С, днем - +22…+24°С. Август начнется с капризной погоды: после почти 30-градусной жары в пятницу в субботу ожидается заметное похолодание.

- Будьте внимательны и осторожны, - отметили в официальном канале для доведения до населения Петербурга сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях и ЧС.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу призывает горожан и гостей города быть предельно внимательными. Водителям рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций, пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие строения. При сильном дожде лучше воздержаться от поездок по городу. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

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