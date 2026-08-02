Завершены поиски слабослышащего мальчика в Ленобласти

Обстоятельства его исчезновения выясняются. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области нашли 13-летнего Андрея, который пропал 1 августа. Подростка обнаружили в 10 километрах от деревни Горы Кировского района. Предварительная версия - мальчик катался на велосипеде и заблудился.

Андрей ушел из дома днем и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам. Поисками занялся отряд «ЛизаАлерт», были организованы поисковые мероприятия.

- У подростка инвалидность по слуху, он носит слуховой аппарат. Это осложняло поиски, так как мальчик мог не слышать окликов волонтеров. Однако он нашелся живым и невредимым, - следует из информации в паблике отряда. Обстоятельства его исчезновения выясняются.

В день пропажи Андрей был одет в оранжевую футболку, голубые шорты и белые кроксы. На голове у него была разноцветная бандана. При себе у него был синий велосипед. Ранее из дома мальчик не сбегал. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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