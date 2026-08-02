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НовостиПроисшествия2 августа 2026 6:32

13-летнего слабослышащего подростка ищут в Ленобластифото

Подросток был одет в яркую одежду и взял с собой велосипед
Регина МАРИНЕЦ
Раньше ребенок из дома не сбегал.

Раньше ребенок из дома не сбегал.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

13-летний Андрей Лысак пропал в Кировском районе Ленобласти. Мальчик ушел из дома в деревне Горы 1 августа и до сих пор не вернулся.

Раньше ребенок из дома не сбегал. К поискам подключился отряд «ЛизаАлерт». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея, просят сообщить по телефону горячей линии.

- Подросток ростом около 165 сантиметров, худощавый, с темными волосами и карими глазами. Он носит слуховые аппараты. В день пропажи Андрей был одет в оранжевую футболку, голубые шорты и белые кроксы. На голове у него была разноцветная бандана. С собой у мальчика был синий велосипед, - следует из ориентировки.

Фото: «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт»

Ранее «КП-Петербург» писала, что завершены поиски троих детей, пропавших на рыбалке в Ленобласти. Никто из детей не нуждается в медицинской помощи.