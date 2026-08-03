В «Уралсиб Бизнес Онлайн» появилась возможность автоматического получения выписок в 1С. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Банк Уралсиб дополнил функционал онлайн-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн» возможностью автоматического получения выписок в 1С.

Теперь клиенты могут получать в 1С банковские выписки автоматически и по расписанию. Инструкция по включению – в разделе «Сервисы» в блоке Уралсиб Коннект онлайн-банка (Кнопка «Подробнее» → раздел «Помощь»). Для включения автоматических выписок в 1С нужен логин и пароль. Логин находится в файле настроек от Уралсиб Коннект, а пароль для включения – будет отправлен клиенту в СМС.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса.Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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