Беглов объяснил задержку с выходом из «Театральной» вмешательством неспециалистов

Станция метро «Театральная» в Петербурге уже построена. Фото: t.me/podzemnik_spb

Открытие станции метро «Театральная» пришлось перенести практически на пять лет из-за вмешательства людей, которые не разбираются в строительстве метро. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью ТАСС.

Станция метро «Театральная» в Петербурге уже построена, но открыть ее смогут только в 2030 году. Причина - долгие споры о том, где должен быть выход на поверхность.

По словам Беглова, некоторые неспециалисты вдруг решили, что выход должен быть в другом месте. Он подчеркнул, что каждый должен заниматься своим делом:

- Я тоже окончил музыкальную школу, знаю грамоту, сольфеджио, но стал-то я в итоге строителем... – сказал градоначальник.

Напомним, конструкцию станции-призрака утвердили еще в 2010 году, а строить начали в 2016. Изначально выход хотели сделать прямо у Мариинского театра, но против выступил художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев. Он опасался, что строительство создаст проблемы для театра. Затем рассматривали другие варианты - на месте АЗС, Дома быта и бассейна Университета Лесгафта на улице Декабристов. В итоге остановились на площади имени Юрия Темирканова.

Выход будет рядом с концертным залом и напротив новой сцены Мариинского театра. Оттуда пассажиры смогут добраться до трех площадок Мариинки, консерватории, Центрального военно-морского музея, Новой Голландии, Юсуповского и Николаевского дворцов.

Строительство в центре города - сложная задача. Нужно сделать наклонный ход и спуститься на глубину более 65 метров, не повредив здания. Сейчас выбран оптимальный вариант, и специалисты переходят к проектированию. Станция находится между «Спасской» и «Горным институтом» на Лахтинско-правобережной линии.

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