«Ситуация стабильная»: АЗС в Петербурге сняли большинство ограничений и продают топливо в канистры

В Петербурге сняли почти все ограничения на продажу топлива на АЗС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как и обещали в Смольном, объемы поставок бензина в Петербург выросли. В связи с этим большинство АЗС в Северной столице сняли все ограничения на продажу топлива. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике. Власти заявили, что отмечают положительную динамику в топливном секторе.

- По состоянию на 3 августа 2026 года, ситуация с поставками моторного топлива на АЗС Петербурга оценивается как стабильная. Часть вертикально интегрированных нефтяных компаний (у которых полный цикл производства: от добычи до продажи. – Прим.ред.) уже полностью сняли ранее введенные ограничения на продажу бензина на АЗС своих сетей в Петербурге, - рассказали «КП-Петербург» в профильном комитете.

В Смольном заверили, что ежедневно следят за ситуацией с бензином не только на заправках, но и на городских нефтебазах. В постоянном контакте с властями Петербурга и аппарат Минэнерго России вместе с крупными операторами АЗС.

Напомним, проблемы с бензином начались в середине июня. Тогда на разных АЗС запретили продавать в одни руки объем свыше 20-100 литров (в зависимости от политики компании). В Смольном говорили, что мера носит профилактический характер и направлена на борьбу с искусственным ажиотажем. В начале августа длинных очередей перед заправками в Северной столице уже не наблюдается.

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