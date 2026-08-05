Более 13 тысяч безбилетников выявили в Петербурге за полгода 2026 года

Безбилетников чаще всего выявляли на автобусных маршрутах № 191, № 288 и № 121. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года контролеры провели проверки оплаты проезда на 344 автобусных маршрутах Петербурга. Всего зафиксировали более 650 тысяч случаев проверок. По результатам проверок специалисты обнаружили 13,2 тысячи безбилетников. Об этом сообщили телеканалу «78» в пресс-службе Комитете по транспорту.

- В петербургском метрополитене за тот же период перевезли более 341 миллиона пассажиров. Нарушения правил оплаты проезда были зафиксированы менее чем у 0,1 процента пассажиров, по этим случаям составили 253 административных протокола, - уточнили в пресс-службе комитета.

Безбилетников чаще всего выявляли на автобусных маршрутах № 191, № 288 и № 121, а также на станциях метро «Площадь Восстания», «Улица Дыбенко» и «Купчино».

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Смольный подтвердил строительство второго вестибюля у станции метро «Приморская».

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