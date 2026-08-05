Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2026 6:25

Более 13 тысяч безбилетников выявили в Петербурге за полгода 2026 года

Безбилетников чаще всего выявляли на станциях метро «Площадь Восстания», «Улица Дыбенко» и «Купчино»
Маргарита СУРИНА
Безбилетников чаще всего выявляли на автобусных маршрутах № 191, № 288 и № 121.

Безбилетников чаще всего выявляли на автобусных маршрутах № 191, № 288 и № 121.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года контролеры провели проверки оплаты проезда на 344 автобусных маршрутах Петербурга. Всего зафиксировали более 650 тысяч случаев проверок. По результатам проверок специалисты обнаружили 13,2 тысячи безбилетников. Об этом сообщили телеканалу «78» в пресс-службе Комитете по транспорту.

- В петербургском метрополитене за тот же период перевезли более 341 миллиона пассажиров. Нарушения правил оплаты проезда были зафиксированы менее чем у 0,1 процента пассажиров, по этим случаям составили 253 административных протокола, - уточнили в пресс-службе комитета.

Безбилетников чаще всего выявляли на автобусных маршрутах № 191, № 288 и № 121, а также на станциях метро «Площадь Восстания», «Улица Дыбенко» и «Купчино».

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Смольный подтвердил строительство второго вестибюля у станции метро «Приморская».

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max