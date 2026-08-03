Смольный подтвердил строительство второго вестибюля у станции метро «Приморская»

В Смольном обсудили проектирование строительства второго вестибюля станции метро "Приморская". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании в правительстве Петербурга под председательством губернатора Александра Беглова обсудили проект планировки второго вестибюля станции метро «Приморская». Транспортный объект планируется разместить на улице Беринга. С действующей станцией его свяжет подземная галерея, а два новых остановочных павильона сделают наземный общественный транспорт более доступным. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Новый вестибюль будет расположен на улице Беринга рядом с домами № 36 и № 38. Через галерею его соединят с действующим вестибюлем. Проектная пропускная способность нового выхода составит более 8 тысяч пассажиров в час. Это позволит разгрузить основной вестибюль и улучшить условия для пассажиров Васильевского острова.

Метрострой также начнет проектирование выхода на поверхность станции «Театральная» в текущем году.

Александр Беглов поручил разработать схему движения наземного транспорта с учётом нового вестибюля и рассмотреть вопросы временного благоустройства территории на время строительства.

- Новый вестибюль «Приморской» станет еще одним шагом к созданию современной, комфортной и доступной подземной инфраструктуры для миллионов горожан, - отметил Беглов.

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