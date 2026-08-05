Стало известно, почему многие депутаты и чиновники Петербурга внезапно удалили свои аккаунты в соцсетях

Бельский объяснил удаление аккаунтов депутатов тем, что на них готовилась "атака злоумышленников". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Названа причина, почему депутаты и чиновники Петербурга внезапно и практически одновременно удалили свои аккаунты в соцсетях. Связь народных избранников Петербурга с жителями неожиданно прервалась вечером 4 августа. Они удаляли всю историю в своих каналах в Max, Telegram и даже на страницах во ВКонтакте. Вдобавок некоторые переименовали свои аккаунты – так Виталий Милонов стал «Виталий выбор миллионов», а глава комиссии по транспорту Заксобрания Алексей Цивилев «Транспорт СПб». Пропали аккаунты и председателя ЗакСа Александра Бельского.

Оказалось, все дело в хакерах. В интервью пресс-службе парламента Северной столицы Александр Бельский подчеркнул, что закрытие страниц – временное решение.

- Была зафиксирована целая серия скоординированных атак на официальные аккаунты депутатов. Инциденты произошли практически одновременно и затронули несколько страниц. Чтобы не дать злоумышленникам опубликовать недостоверную информацию от имени парламентариев, некоторые депутаты переименовали каналы, а другие полностью ограничили доступ к этим аккаунтам, - объяснил ситуация с «цифровым детоксом» Бельский.

Пока аккаунты не вернутся в строй, петербуржцам предлагают следить за новостями и мнениями депутатов на сайте Заксобрания.

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