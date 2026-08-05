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Политика5 августа 2026 9:21

Стало известно, почему многие депутаты и чиновники Петербурга внезапно удалили свои аккаунты в соцсетях

Бельский объяснил удаление депутатов из соцсетей угрозой атак хакеров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Бельский объяснил удаление аккаунтов депутатов тем, что на них готовилась "атака злоумышленников".

Бельский объяснил удаление аккаунтов депутатов тем, что на них готовилась "атака злоумышленников".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Названа причина, почему депутаты и чиновники Петербурга внезапно и практически одновременно удалили свои аккаунты в соцсетях. Связь народных избранников Петербурга с жителями неожиданно прервалась вечером 4 августа. Они удаляли всю историю в своих каналах в Max, Telegram и даже на страницах во ВКонтакте. Вдобавок некоторые переименовали свои аккаунты – так Виталий Милонов стал «Виталий выбор миллионов», а глава комиссии по транспорту Заксобрания Алексей Цивилев «Транспорт СПб». Пропали аккаунты и председателя ЗакСа Александра Бельского.

Оказалось, все дело в хакерах. В интервью пресс-службе парламента Северной столицы Александр Бельский подчеркнул, что закрытие страниц – временное решение.

- Была зафиксирована целая серия скоординированных атак на официальные аккаунты депутатов. Инциденты произошли практически одновременно и затронули несколько страниц. Чтобы не дать злоумышленникам опубликовать недостоверную информацию от имени парламентариев, некоторые депутаты переименовали каналы, а другие полностью ограничили доступ к этим аккаунтам, - объяснил ситуация с «цифровым детоксом» Бельский.

Пока аккаунты не вернутся в строй, петербуржцам предлагают следить за новостями и мнениями депутатов на сайте Заксобрания.

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