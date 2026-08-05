В метро на лифте: Намек на подъемник нашли в документации на проектирование выхода из «Театральной»

"Театральная" все еще ждет своего часа. Фото: "СПБ Строительный"

Станция метро «Театральная» может стать первой в Петербурге, оборудованной лифтом. На это указывает пункт в конкурсной документации, которая опубликована на портале госзакупок. «Метропроект» (дочерняя компания «Метростроя») ищет подрядчика для инженерных изысканий на месте будущего выхода со станции. На днях Смольный объявил, что долгожданный выход со станции, которая давно построена, появится на площади Темирканова. Согласно документации глубина заложения плиты вестибюля будет 6 – 15 метров, а глубина самой станции составит 55 метров. В материалах перечислены объекты, которые нужно построить: подземный вестибюль, наклонный ход, шахтный ствол с подходными выработкам и коридором МГН, пешеходный коридор к станции «Театральная». По словам транспортного инженера, автора проекта «Человек метро» Дмитрия Графова, на возможный лифт указывает пункт «коридор МГН».

- Сразу скажу, что напрямую нам лифты не обещают, - объясняет «КП-Петербург» Графов. – Но в техническом задании черным по белому написано предусмотреть переустройство существующего эвакуационного выхода в коридор для МГМ то есть для маломобильных групп населения. Если переводить это на человеческий язык, то можем предположить, что маломобильные группы пассажиров не будут спускаться в метро по лестницам. Подразумевает какой-либо подъемник или лифт.

По словам эксперта, две свежие станции «Горный институт» и «Театральная» попали под новые требования, которые обязывают строить эвакуационные выходы. В них превратили шахтные стволы, через которые станции и строили. Это огромный колодец диаметром шесть метров и глубиной шестьдесят. Поле окончания строительства в них оборудовали лестничные марши и теперь, в случае ЧП, по ним можно будет подняться на поверхность. В «Театральной» эвакуационный выход расположен возле исторической сцены Мариинского театра – это небольшой стеклянный павильон между театром и проезжей частью улицы Глинки.

Кассовый зал и начало коридора разместят под площадью Темирканова и соседним стадионом. Фото: конкурсная документация.

При этом при строительстве выхода с «Театральной» придется пробурить новую шахту, потому что итоговый вестибюль окажется далеко не в том месте, где планировался изначально. По мнению Дмитрия Графова, логично в одной из шахт оборудовать лифт для пассажиров на колясках. В какой именно – старой у Мариинки или новой возле площади Темирканова – еще предстоит решить.

- Наличие двух шахт будет отличать «Театральную» от всех других станций Петербурга, - говорит эксперт. – Использовать старую шахту не получится, потому что по ветке уже ходят поезда до «Горного института» и останавливать движение никто не хочет. Почему бы не использовать вторую шахту во благо и не сделать лифт? Отмечу, что еще около четырех лет назад Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, который тогда курировал метро, в предпроектных материалах уже показывал лифт для маломобильных групп населения. Поэтому ничего сверхъестественного тут нет.

Кстати

По словам Дмитрия Графова, власти Петербурга уже думали о том, чтобы оборудовать существующие станции метро лифтами. Проработку этого вопроса несколько лет назад заказывали одному из петербургских проектных институтов. При этом Петербург может воспользоваться опытом Праги, где метро помогали строить ленинградские специалисты, а со временем многие станции оснастили лифтами.

- Метро Петербурга - самое глубокое в мире, у нас львиная доля станции глубокого заложения, свыше 50 метров, - говорит эксперт. - С точки зрения доступа маломобильных групп населения - это самые неудобные станции. Чтобы спуститься с уровня хотя бы кассового зала до уровня платформ необходимо обращаться за помощью к сотрудников. Нужно планировать свою поездку заранее, созваниваться, делать заявку. Нельзя просто спуститься и поехать. Лифты могли бы исправить эту ситуацию.

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