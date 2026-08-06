Т2 включает маджентовый режим на Пикнике Афиши в Петербурге

На территории фестиваля Т2 представит сразу несколько заметных локаций. Фото: пресс-служба Т2.

Т2 вновь выступит титульным партнером фестиваля Пикник Афиши, который пройдет 8 августа в парке на Елагином острове. Для гостей главного летнего музыкального фестиваля бренд подготовил атмосферное пространство для отдыха, интерактивы и подарки, большое колесо фортуны.

На территории фестиваля Т2 представит сразу несколько заметных локаций. Каждый сможет выбрать свой сценарий отдыха между выступлениями любимых артистов – расслабиться на шезлонгах и подзарядить смартфон, сделать яркий контент на память или попробовать свои силы в интерактивах от T2.Все гости бренд-зоны получат карту участника: собрав штампы за выполненные задания можно забрать гарантированный подарок. А для того, чтобы гости Пикника могли делиться яркими моментами даже в моменты пиковой нагрузки, компания разместит дополнительные базовые станции в зоне основной сцены.

Иван Войтков, коммерческий директор макрорегиона Северо-Запад Т2:

«Пикник Афиши» – не просто доминанта музыкального питерского лета. За свою более чем 20-летнюю историю фестиваль стал неотъемлемой частью культурного кода нашего города. Поэтому мы очень рады возможности вновь выступить в качестве титульного партнера и подарить гостям еще больше ярких впечатлений. Т2 стирает условные рамки между онлайн-форматом и живой энергией мегаполиса: каждый, кто посетит наше пространство, точно получит незабываемые эмоции и зарядится фирменным питерским драйвом. В этом году мы снова готовы удивлять: маджентовой бренд-зоной, небанальным интерактивом и крутыми подарками».

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