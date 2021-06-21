Новые коронавирусные ограничения вступили в силу в Петербурге 21 июня 2021 года

Новые коронавирусные ограничения вступили в Петербурге 21 июня 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за большого роста заболеваемости Смольный установил очередные карантинные меры. Так, с понедельника, 21 июня 2021 года, в Санкт-Петербурге вступили в силу очередные коронавирусные ограничения. В городе закрываются парки аттракционов и аквапарки.

- Также ограничивается количество участников различных форумов и торжественных мероприятий. На них не пустят более 75 человек за раз и 500 - в общем, за несколько дней. При это у всех участников должны быть отрицательные тесты на коронавирус, сделанные максимум за три дня до события, - пояснили в администрации города.

Кроме того, в городе начинается обязательная вакцинация работников органов государственной власти, госучреждений и государственных унитарных предприятий. Руководителям поручено обеспечить наличие прививки у 65% персонала до 15 августа.

Что касается фан-зон ЕВРО-2020, то там уже ограничили число болельщиков - не более 3 тысяч на Конюшенной площади и до 1 тысячи человек на футбольной деревне у "Юбилейного".

Также на "Алых парусах" погулять смогут только выпускники. А все кафе, бары и рестораны в ночь с 25 на 26 июня будут закрыты.

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