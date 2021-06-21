Кот-оракул Ахилл "поел" за победу сборной Бельгии в матче с Финляндией

Кот Ахилл дал очередное предсказание на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

И вновь продолжается Евро-2020 в Санкт-Петербурге – и вновь эрмитажный кот Ахилл, официальный оракул чемпионата, устраивает сеанс демонстрации экстрасенсорных способностей. Это уже шестое предсказание от хвостатого любимца публики – до этого он ошибся лишь один раз.

Как и прежде, предсказание кота Ахилла состоялось в Эрмитаже, в зале Боспорской культуры – постоянным гостям музея он больше известен как «зал со львом». Перед Ахиллом на специально подготовленном столе выставили две миски- одну с флагом Бельгии, другую – с флагом Финляндии. После этого хозяйка оракула и главный ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева высыпала в миски две порции корма из специального запечатанного пакетика и передала право выбора Ахиллу.

- Ахилл отдал свой голос за сборную Бельгии, - передали организаторы мероприятия. – Это значит, что победа в грядущем матче достанется ей.

Отметим, впрочем, что это произойдет лишь в том случае, если Ахилл не ошибется. Вероятность такого исхода, безусловно, есть, но она очень и очень невелика: до этого эрмитажный оракул верно предсказал исходы четырех матчей и пяти. Промашку он допустил только в случае игры Польша-Словакия.

Как бы то ни было, доказал Ахилл в очередной раз свои экстрасенсорные способности