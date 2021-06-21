Как эрмитажный кот стал самым успешным футбольным оракулом в России

Возраст Ахилла скрывается. Примерно ему 5 лет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У него есть личный пресс-секретарь и постоянный пропуск в VIP-зону Евро-2020. У него благородная кровь и фанаты по всей России. Он – эрмитажный кот по имени Ахилл, официальный оракул Чемпионата Европы. Не будем спрашивать «А чего добились вы?», а лучше расскажем историю «восхождения» пушистой звезды – из подвалов Эрмитажа прямиком в зенит славы.

КОТ «ГОЛУБЫХ КРОВЕЙ»

Родился Ахилл, как цари – в Зимнем дворце! Поговаривают, что его отцом был знаменитый Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот (и знаменит он не только именем, но еще и тем, что занимал пост президента в городском котокафе после того, как вышел на пенсию с музейной службы). Однако, несмотря на высокое происхождение, нашему пушистому оракулу пришлось начинать с самых низов, а свое благородное имя не раз и не два отстаивать зубами и когтями.

Ахилл - настоящая звезда и любимчик прессы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Другие коты Ахилла не любили, - рассказывает пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен. – И он платил им взаимностью – держался особняком, часто дрался. Как-то так сложилось, что он с самого детства старался быть ближе к людям – а вот в обществе своих же сородичей ему было некомфортно.

Добавила проблем и врожденная глухота. К людям-то Ахилл тянулся, но совсем их не слышал и на привычное «кис-кис» не отзывался. А потом случилось небольшое кошачье чудо.

- В 2017 году в Петербурге проходил Кубок Конфедераций. К нам обратились из городского комитета по спорту, предложили сделать какого-нибудь из наших котиков официальным оракулом соревнований, - вспоминает Мария Халтунен.

Родился Ахилл как цари – в Зимнем дворце. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кандидатуры изначально было две: собственно, Ахилл, белоснежный, голубоглазый и спокойный, и рыжий разбойник Тузик. Изначально работники музея склонялись как раз-таки к Тузику, но его подвел характер: оказалось, что он терпеть не может сидеть на руках и чурается телекамер. Поэтому должность оракула отошла к Ахиллу.

УДАЧНЫЙ НЮХ

Как выяснилось, в Эрмитаже не прогадали. Нюх у Ахилла оказался правильный – экстрасенсорный. На Кубке Конфедераций он верно предсказал исходы всех четырех матчей. А потом – повторил свой успех на Чемпионате мира: 8 (причем подряд!) удачных прогнозов из 11.

Кота Ахилла уже можно назвать настоящей достопримечательностью Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Ахилла к предсказаниям никак не готовим, - признается главный ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева. – У нас все предельно просто и честно: две миски, каждая под флагом страны-участницы матча. В эти миски насыпается корм – из одного и того же запечатанного пакетика. К какой миске Ахилл подойдет – та страна и выиграет. Как он это делает - мы и сами не знаем.

Впрочем, одно предположение у Анны все-таки есть: возможно дело в той самой «духовной близости» к людям. И на самом деле Ахилл не медиум, а ретранслятор: он чувствует, чего желают все вокруг, и эти желания воплощает.

Нюх у Ахилла оказался экстрасенсорный. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одним словом, кота Ахилла уже можно назвать настоящей достопримечательностью Петербурга наряду с самим Эрмитажем или Ростральными колоннами. Родившийся в подвале, обижаемый другими котами, он получил в итоге все, о чем только можно было мечтать: семью, дом (его приютила у себя Анна Кондратьева) и всероссийскую известность в придачу. Впрочем, слава на Ахилле совсем не сказалась: как истинный петербургский интеллигент, да к тому же благородного происхождения, он не изменил свой натуре и даже достигнув успеха, остался прежним – ласковым и спокойным.

В общей сложности Ахилл успешно предсказал результаты 16 матчей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

КОМПТЕНТНО

Виктор ЗАХАРОВ, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ: «Свою роль может сыграть даже влажность в помещении»

- К сожалению, историю с Ахиллом нельзя с достаточной точностью оценивать с точки зрения математики и теории вероятности. Это все равно, что вы или я назвали бы себя оракулами и принялись бы предсказывать матчи. Во-первых, количество матчей, которые предсказывал Ахилл – все-таки достаточно невелико. Во-вторых, эти эксперименты не являются чистыми, потому что чистый эксперимент должен всегда проводиться в одних и тех же условиях. Наличие посторонних предметов на столе, взаимное расположение мисок, даже температура и влажность в помещении – все может сыграть свою роль.

Ахилл - глухой котик, возможно, поэтому он живет в настоящем дзене и сосредоточен на главном. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

КСТАТИ

Интересные факты о пушистом оракуле

- Питается исключительно диетическим кормом. Во время жизни в Эрмитаже его постоянно подкармливали посетители, и в итоге котик раздобрел до внушительных семи килограмм. Сейчас Ахилл поджарый, мускулистый и похудел на три кило.

- Очень любит ходить в сауну и греться в горячем пару. Благо у его хозяйки частный дом.

- Обожает траву и регулярно «пасется» на лужайке возле дома.

- Ахилла специально приучали есть перед камерой - как чистый петербургский интеллигент, он оказался к этому не готов. Поэтому кота тренировали - ставили перед мисками несколько фотоаппаратов, чтобы он привык.

А КТО ЕЩЕ?

В спортивной истории России было и есть прямо сейчас сразу несколько животных-предсказателей итогов футбольных матчей. Но никто из них пока что не смог даже приблизиться по результативности к Ахиллу.

Большинство прогнозов Ахилла сбываются. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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