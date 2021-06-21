Продают свое здоровье за 20 тысяч рублей: Почему россияне ринулись скупать поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса

У мужчины была своя передвижная лавка по продаже сертификатов о вакцинации Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«Несколько тысяч рублей – и сертификат о вакцинации от коронавируса ваш». Нежелающие сделать прививку от ковида с началом массовой вакцинации стали искать лазейки, как получить сертификат без укола, если он уж очень нужен. А если есть спрос – будет и предложение. Новый толчок продажа поддельных медицинских справок получила после того, как в регионах начали обязывать некоторые категории граждан ставить вакцину. В итоге купить сертификат стало делом нескольких кликов. Это поняли и сотрудники полиции, которые начали ловить продавцов медсправок на живца. Только в Петербурге всего за два дня силовики задержали четверых продавцов, которые предлагали не только сертификаты о вакцинации, но и справки о медицинском отводе от прививок. «КП» в Петербурге» разбиралась, как устроен этот черный бизнес.

«ЗА СЕРТИФИКАТ – ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ»

«Я просто курьер. Что в конвертах - не знаю!». Мужчина, минуту назад получивший три тысячи рублей за поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, резко меняется в лице, когда узнает, что под видом покупателей выступили полицейские. На контрольную закупку продавец принес документ почти неотличимый от настоящего. В нем стоит печать поликлиники № 8 Санкт-Петербурга и еще одна личная – врача Ирины Кольцовой. Обе подтверждают – пациент успешно прошел вакцинацию. Некий Дмитрий Журавлев, согласно документу, получил первый компонент вакцины – 29 мая, второй – 18 июня.

Полицейские изъяли поддельный сертификат Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Я привез конверт на один адрес, должен ехать на другой, - оправдывался парень. – Конверты получил от незнакомого человек. Работаю в этой службе с апреля. У меня есть только реквизиты, куда переводить деньги, и номер телефона.

Во втором конверте курьера справка о том, что мужчина прошел медицинское обследование для участий в соревновании. Стоимость такого документа ниже, чем у сертификата – 1 тысяча 700 рублей. На справке стоит печать ООО «Медсервис» и подпись врача Лодягина. Свою справку клиент так и не увидел. В разговоре с «КП» он не смог объяснить, зачем пытался купить поддельный документ.

Второй пойманный полицейскими курьер рассказал, какие деньги получает за каждый проданный сертификат о вакцинации от коронавируса.

- Этот конверт я получил в метро. Мне звонят люди, я встречаюсь, а потом передаю деньги заказчику. С каждой справки - по 100 рублей, - развел руками задержанный. На его справках печати уже поликлиники № 24 и подпись врача Екатерины Зависимовой.

Курьеры, по их словам, не задавались вопросом - какие справки разносят Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Всего полицейские задержали троих курьеров. Но был еще один. Это продавец, который сам подделывал документы. У него была даже своя «передвижная лаборатория».

- Оперативники задержали автолавку – иномарку, в багажнике которой находились разнообразные бланки медицинских документов и печати медучреждений. Водитель, он же торговец подделками, признался в причастности к нелегальному бизнесу, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказывают полицейские, среди прочих документов они продавали не только сертификаты о вакцинации, но и поддельные результаты обследования на коронавирус. Цена варьировалась в пределах 2000-2500 рублей.

Медотвод от вакцинации тоже в продаже Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«ВРАЧ ВЫЛИВАЕТ ВАШУ ВАКЦИНУ ВМЕСТО УКОЛА»

Однако на смену пойманным продавцам справок тут же приходят новые. Весь Интернет буквально завален предложениями купить сертификат о вакцинации. Часть из них – мошеннические. После перевода денег «продавцы» пропадают, оставляя клиента ни с чем. Но есть и настоящие. Преступники сильно не маскируются, создавая целые сайты по продаже справок.

- Сервис предлагает купить справку о прививке от коронавируса, не проходя процедуру вакцинации, - открыто говорится на одном из специализированных сайтов. - Мы оказываем помощь в дистанционном оформлении медицинской документации и выдаем справки от ведущих лицензированных клиник (как государственных, так и частных) Санкт-Петербурга. Документ, подтверждающий факт того, что человек сделал укол против COVID-19, будет заполнен на официальном бланке с печатью действующего медучреждения.

«КП» связалась с несколькими продавцами поддельных документов. Среди них есть специализированные, которые работали в этой сфере до коронавируса. Цена вопроса начинается от двух тысяч рублей – просто бланк о вакцинации, до 19 тысяч рублей – с занесением данных о вакцинации на сайт «Госуслуг».

В Сети можно найти десятки продавцов сертификатов

- Если вы по рекомендации от клиента, то оформление сертификата идет до оплаты, - пояснил журналисту «КП» один из продавцов. - Когда вы видите активацию вашего сертификата в «Госуслугах» - оплачиваете. Потом уже по вашей рекомендации люди могут оформлять все без предоплаты. Стоимость – 12 тысяч 800 рублей. После активации можете пойти в поликлинику поставить печати или же передать нам документ, и мы привезем готовый. В какую больницу ехать – сообщим после оформления сертификата. Срок изготовления – 36 часов.

В случае официального оформления сертификата – на сайтах «Госуслуги», как объясняют продавцы, у вас появляется данные о первой прививке, затем о второй.

- Вторую вакцину получите через 21 день, - объяснял «КП» еще один продавец. - После второй вакцинации сможете скачать сертификат с QR-кодом в личном кабинете на «Госуслугах» на английском и русском языках и распечатать для пользования.

Один из продавцов прислал в редакцию фото печатей в качестве подтверждения

В каждом случае покупателю нужно передавать свои личные данные. Как объясняют продавцы, продажу официальных сертификатов они наладили с помощью врачей, которые работают на них уже долгие годы.

- Врачи у нас есть в Москве, Петербурге и в регионах, - поделился с «КП» третий продавец справок. – Для сертификата без регистрации на «Госуслугах» у нас есть специальные печати (после этого продавец прислал в редакцию фото печатей). Для оформления официального сертификата нам и нужны медики. Все проходит так: врач берет и выливают вакцину, будто вы пришли на прием. Наше дело оформить все это, внести в базы через поликлинику. Сейчас у нас целая очередь из желающих.

«ВРАЧ СКАЗАЛА – НЕ НАДО ГАДОСТЬ КОЛОТЬ»

Желающих купить поддельный сертификат оказалось немало. Нелегальные продавцы справок даже объявляют в своих группах, что временно вынуждены приостановить поиск новых клиентов из-за большого ажиотажа. Свое желание купить поддельную справку о вакцинации люди объясняют по-разному: не доверяют вакцине, боятся за свое здоровье или рассказывают сумасшедшие истории, как у них якобы друг/брат/cват чуть не умер от вакцины или все равно заразился коронавирусом. Среди них много людей и с высшим образованием.

Из-за больших очередей на липовые справки продавцы даже приостанавливают прием новых клиентов

- Одна знакомая учительница у меня спрашивала, могу ли я указать, что факт вакцинации был, а вакцину вылить. Я отказала, - жалуется одна из московских врачей.

Сами же продавцы не дремлют и активно рассылают свою рекламу по специализированным группам, среди их аудитории есть и те, кто может стать «суперраспространители» коронавируса.

- В группе бортпроводников на серьезных щах дают ссылки, где можно купить сертификат о вакцинации, - жалуются пользователи соцсети.

- Да что вы, это уже распространяют и в медицинских группах, - отвечают ей медики.

Печати поликлиник для поддельных справок Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Что интересно, некоторых, по их словам, отговаривают от прививки сами врачи…

- Я привилась, а большинство моих знакомых крутят у виска, - говорит жительница Ленобласти. – Но самый шок у меня был, когда оператор скорой помощи (по совпадению заболело сердце после вакцинации, оказалось – остеохондроз), сказала мне: «Нечего было фигню колоть».

К слову, медики не отрицают, что среди коллег встречаются противники прививок от коронавируса.

- По моим ощущениям, коллег с антипрививочным настроением не меньше трети, - рассказала «КП-Петербург» фельдшер скорой помощи из Мурманска Евгений. – Я сам поставил себе вакцину. А теперь борюсь с поддельными сертификатами о вакцинации. Пишу продавцам под видом клиента и прошу сделать мне сертификат в моем городе. Таким образом, пытаюсь выйти на нечестных медиков - систему нужно очищать от таких.

Число продавцом поддельных справок резко возросло в России Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Отговаривать пациентов от вакцинации – негуманно»

- Учитывая, какие риски несет коронавирус, когда два человека из ста умирают без вакцинации, отговаривать пациента от прививки негуманно, - считает врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. - Более того, не исключено, что будет поправка в законодательство, что если будет установлено, что врач отговорил пациента от прививки, его действия будут приравнены к статье УК РФ неоказание медицинской помощи. Такие врачи непрофессиональные, у них устаревшие данные, нет объективной информации. Не все врачи читают журнал «The Lancet» на английском языке. Риски после вакцинации в тысячу раз меньше, чем без вакцинации. А платформы, на которых созданы вакцины, не являются абсолютно новыми, кроме матричной, которая использована для американских вакцин. Российской технологии порядка 10 лет, исследования которые проводились с участием 30 тысячи добровольцев - это серьезная доказательственная база, нашу вакцину используют 70 стран - этого разве недостаточно, чтобы доверять? Все исследования, которые были проведены, показывают, что уже через месяц после введения, препарат не определяется.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«И продавцам, и покупателям грозит условный срок»

- И продавцы, и покупатели поддельных справок попадают под статью 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов», - поясняет адвокат Евгений Зобов. - В данном случае по этой статье, как правило, получают условный срок. Для врача же – это взятка в чистом виде, если вакцинация входит в круг его обязанностей. Наказание может быть более жестким, если деяние повлекло тяжелые последствия. Например, врач или продавец выдал сертификат о вакцинации, с помощью которого больной коронавирусом человек попала на массовое мероприятие и заразил окружающих. Однако то, какую статью применить здесь, зависит от фантазии правоохранительных органов. Главное, чтобы это было эффективно. Лично мое мнение, здесь нужно реагировать крайне жестко.

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