После аномальной жары в Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют разрушительные грозы и ливни

Уже совсем скоро аномальная жара может смениться ливнями и грозами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До конца сезона аномальной жары в Северной столице осталось недолго. Но час от часу не легче: вслед за иссушающим зноем в город придут разрушительные грозы и ливни. Об этом в понедельник, 21 июня, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге (92,0 FM) рассказал главный синоптик Александр Колесов.

По словам Колесова, уже во вторник,22 июня, температура в Петербурге может побить абсолютный рекорд.

- 15 июня 1998 года был зафиксирован самый жаркий июньский день, - отметил синоптик. - +34,6 градуса. Завтра есть все шансы его перекрыть – температура может подняться до +35 градусов и даже выше. Так что завтрашний день может оказаться историческим.

В прошлый раз ветер буквально уничтожал все, что было плохо прикручено. Фото: Соцсети

Но не все так плохо: уже к пятнице, 25 июня, температура должна начать снижаться. Но до этого – ориентировочно в четверг, 24 июня - на смену жаре придет атмосферный фронт с ливнями, грозами и градом. Строго говоря, все это уже было – некоторое время назад местами лило и грохотало в районе Карельского перешейка, но в этот раз непогода обошла Северную столицу стороной.

- Вполне возможно, что будут такие же разрушительные явления, какие наблюдались у нас 18 мая, когда ветер срывал крыши и ломал деревья, - отмечает Александр Колесов. – Это закономерный процесс, который происходит при смене воздушных масс – атмосфера должна неким образом «разрядиться».

Ну а после всех катаклизмов нас, наконец, ждет «полоса» прохлады – уже на следующей неделе температура воздуха в Северной столице должна упасть до вполне комфортных +20, +22 градусов.