«Будем начинать с нуля»: Боярский остался опечален вылетом сборной России с Евро-2020

Михаил Боярский прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020. Фото: Александр ГЛУЗ

Михаил Боярский оказался раздосадован проигрышем сборной России в матче с Данией в рамках Евро-2020. Напомним, команда Станислава Черчесова вылетела из престижного турнира, уступив в Копенгагене со счетом 1:4. Единственный мяч у наших забил Артем Дзюба с пенальти. Боярский в это время сидел в гримерке на передаче Ивана Урганта. По словам телеведущего, именитый артист смотрел за футболом безмолвно и не проявил ни одной эмоции.

- Да, все болеют у нас очень сильно футболом, спортом. Но печальное событие сегодня, произошло, конечно же. Есть такая песня очень хорошая «Это очень хорошо, что пока нам плохо» (из советского Айболита – Прим.ред.). Будем начинать с нуля, с детей, с малышей, с ваших деток. Под руководством Аршавина, например. Они вырастут через 20 лет и завоюют все призы мира! - произнес Боярский во время «Вечернего Урганта» на «Первом канале».

Добавим, что результат игры сборной России не удовлетворил и трех тысяч болельщиков, собравшихся в Петербурге на фан-зоне на Конюшенной площади. Люди проигнорировали меры безопасности по коронавирусу и массово уходили с площадки после разгрома.

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