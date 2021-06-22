Суд Петербурга вынес решение по делу школьника, пойманного со шпаргалкой на ЕГЭ

За школьниками на сдаче ЕГЭ следят очень пристально. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мировой судья Приморского района Петербурга вынес решение по делу школьника, пойманного со шпаргалкой на ЕГЭ. В материалах дела говорилось о том, что ученик средней школы№320 нарушил порядок проведения госэкзамена по математике тем, что имел при себе «справочные материалы». На парня завели административное дело по соответствующей статье. Выпускнику «светил» штраф от трех до пяти тысяч рублей.

- Обвиняемый в заседании участия не принимал, просил рассмотреть дело в его отсутствие, указал, что вину признает. Суд установил, что справочные материалы содержали математические заметки, однако достоверных сведений об их использовании зафиксировано не было, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге судья решил не штрафовать школьника, а просто «погрозил пальчиком».

- Мировой судья производство по делу прекратил в связи с малозначительностью и ограничился устным замечанием, - отмечает пресс-служба судов.

Надо сказать, что это - не единственное подобное дело в нынешнем сезоне. По той же административной статье «Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации, а равно нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации» привлечено несколько школьников.

Обычно выпускники тайком проносили в аудиторию либо телефон, либо микронаушник в ухе. Их разоблачали, а результаты экзамена аннулировали Некоторые отделались предупреждениями, другие были оштрафованы.

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