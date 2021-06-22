Губернатор Петербурга пригрозил новыми карантинными ограничениями

От ужесточения карантинных мер спасут маски. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал заявление по поводу карантинных мер в городе, которые были ужесточены с 21 июня. Пока что они коснулись аквапарков и аттракционов - их работа прекращена - но в случае ухудшения эпидситуации, гайки придется закрутить потуже.

- В городе усилены меры санитарной безопасности, дополнительно введен ряд ограничений. Никто не хочет, чтобы их стало еще больше. Обязательными остаются простейшие меры предосторожности — социальная дистанция, маски в общественных местах и в транспорте. Это вопрос нашей общей ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих, - приводит слова губернатора его пресс-служба.

Работа по контролю за ношением масок усилена в местах скопления людей, в частности, в общественном транспорте. При этом многие горожане не только отказываются выполнять это простое правило, но и идут на конфликт.

Только за 21 июня, по данным Смольного, в метро составлено 12 протоколов на пассажиров-нарушителей. Теперь им грозит штраф в четыре, а для повторников - в пять тысяч рублей. В наземном транспорте количество протоколов - около 50 в неделю. Наказание - точно такое же.

Носить маски обязательно в театрах, музеях, кино. Рейды на соблюдение карантинных правил проходят в торговых центрах, магазинах и так далее.

- За 10 дней, с 11 по 21 июня, проверено 979 объектов – магазины, предприятия общепита, кинотеатры в торговых центрах, кальян-бары, лофт-пространства. Составлено 200 протоколов о нарушениях в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. 32 посетителя оштрафованы за отказ надеть маску после предупреждения, - отмечают в Смольном.